У Мособлсуда началась акция в поддержку Грудинина из-за "рейдерского захвата" совхоза

У здания Московского областного суда началась акция в поддержку экс-кандидата в президенты РФ, директора Совхоза имени Ленина Павла Гудинина.

Сегодня проходят слушания по делу о разделе долей акций Совхоза имени Ленина между директором и его бывшей супругой.

Сторонники народного предприятия считают, что в результате контрольный пакет акций может попасть в руки рейдеров, которые уничтожат сельскохозяйственное производство, а прилегающую к черте города землю отдадут под застройку.

В руках участников митинга видны флаги КПРФ и "Левого фронта".

Поддержать Павла Грудинина приехали депутаты Государственной думы Вера Ганзя, Валерий Рашкин и Денис Парфёнов.

Ранее жители Совхоза им. Ленина призвали общественность помочь не допустить рейдерскую атаку на предприятие. Они записали видеообращение и разместили открытое письмок президенту Владимиру Путину. "Реальная цель попытки захвата - земля совхоза в ближнем Подмосковье для застройки её дорогостоящим жильем. А то, что будет ликвидировано одно из лучших хозяйств России со 100-летней историей, тем, кто стоит за рейдерами, абсолютно наплевать!" - говорится, в частности, в нем.

О том, кто стоит за попытками "захвата" предприятия, близкие к Грудинину политики прямо не говорят, но подразумевают, что это может быть одна из условных властных "башен". Сам предприниматель тоже считает, что на его бизнес идет "рейдерская атака".