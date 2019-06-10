07 Октября 2020
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Акция в поддержку Грудинина у Мособлсуда 10.06.2019 (2019) | Фото: Валерий Рашкин Facebook

У Мособлсуда началась акция в поддержку Грудинина из-за "рейдерского захвата" совхоза

У здания Московского областного суда началась акция в поддержку экс-кандидата в президенты РФ, директора Совхоза имени Ленина Павла Гудинина.
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Сегодня проходят слушания по делу о разделе долей акций Совхоза имени Ленина между директором и его бывшей супругой.

Сторонники народного предприятия считают, что в результате контрольный пакет акций может попасть в руки рейдеров, которые уничтожат сельскохозяйственное производство, а прилегающую к черте города землю отдадут под застройку.

Акция в поддержку Грудинина у Мособлсуда 10.06.2019(2019)|Фото: Валерий Рашкин Facebook

В руках участников митинга видны флаги КПРФ и "Левого фронта".

Поддержать Павла Грудинина приехали депутаты Государственной думы Вера Ганзя, Валерий Рашкин и Денис Парфёнов.

Ранее жители Совхоза им. Ленина призвали общественность помочь не допустить рейдерскую атаку на предприятие. Они записали видеообращение и разместили открытое письмок президенту Владимиру Путину. "Реальная цель попытки захвата - земля совхоза в ближнем Подмосковье для застройки её дорогостоящим жильем. А то, что будет ликвидировано одно из лучших хозяйств России со 100-летней историей, тем, кто стоит за рейдерами, абсолютно наплевать!" - говорится, в частности, в нем.

О том, кто стоит за попытками "захвата" предприятия, близкие к Грудинину политики прямо не говорят, но подразумевают, что это может быть одна из условных властных "башен". Сам предприниматель тоже считает, что на его бизнес идет "рейдерская атака".

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У Мособлсуда началась акция в поддержку Грудинина из-за "рейдерского захвата" совхоза

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Теги: Грудинин, Мособлсуд, акция, КПРФ



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Ранее 17.06.2019 17:16 Мск Суд оставил в силе решение об отобрании у Грудинина совхоза
Ранее 11.06.2019 08:27 Мск Помогут ли акции протеста КПРФ Совхозу им. Ленина?

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2019 11:28 Мск Жители совхоза им. Ленина призвали не допустить рейдерского захвата предприятия

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