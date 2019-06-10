Компания "Синара-Девелопмент" организовала самую большую песочницу в Волгограде

В волгоградском районе "Новый Свет", который возводит компания "Синара-Девелопмент" (входит в группу "Синара"), состоялось открытие самой большой городской детской песочницы.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, площадь песочницы составляет более 140 кв. м. Для ее заполнения привезли 100 тонн специально просеянного песка.

Большая песочница построена в рамках благоустройства существующего сквера в районе. В планах установить на месте деревянные лежаки и беседки для жителей.

По словам генерального директора "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, при проектировании домов большое внимание уделяется комфортному проживанию семей с детьми.

"Инфраструктура "Нового Света" благоприятна для проживания семей. В районе построен детский сад, работают магазины, аптеки, развивающие кружки для детей, зимой действует ледовый каток", - рассказал он.

В настоящее время в районе "Новый Свет" введены и заселены 11 ЖК. Производится строительство 4-й очереди, которая состоит из двух домов. Первый комплекс сдадут в 4 квартале 2019 г., второй - через год в конце 2020 г.