Зауральцев госпитализируют с подозрением на клещевой инцефалит, всего покусанных - более 2 тысяч

В Курганской области вовсю орудуют клещи. По состоянию на 10 июня в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 2 тыс. 224 человека, из них 566 - это дети.

Укусы клещей зарегистрированы абсолютно во всех районах Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Клещевой энцефалит выявили у 1 взрослого, всего с подозрением госпитализированы 15 человек.

Медики исследовали 564 клеща, среди них носителями вируса энцефалита оказались всего 7 особей.