Молодые семьи Прикамья записали видеообращение к президенту

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
обращение пермских молодых семей к президенту на прямую линию, жилье молодым семьям (2019) | Фото: vk.com/Иван &#922;олобов

Молодые семьи Прикамья записали видеообращение к президенту

Молодые семьи Пермского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину на "прямую линию" с просьбой помочь в поисках дополнительного финансирования программы "Жильё для молодой семьи". Прикамские семьи пожаловались, что очередь в регионе движется медленно и члены семей не успевают получить выплату до 35-летнего возраста, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В очереди на получение компенсаций стоит порядка 12 тыс. семей. В обращении жители заявили, что якобы на финансирование этой программы муниципалитеты и край выделяют мало средств.

"В связи с этим многие семьи стоят в очереди по 10-11 лет. И в ближайшее время те, кому исполнится 36 лет, будут вычеркнуты из этой программы. Мы считаем это неправильным и несправедливым. Призываем вас вмешаться и помочь в решении этой проблемы. Просим вашей помощи в решении вопроса дополнительного финансирования программы 30-35% и выделения средств на сертификаты в 2019 г. Также просим вас внести поправки в программу в части увеличения возраста участников до сорока лет в связи с увеличением возраста по пенсионной реформе", - говорится в обращении.

Жители заявляют, что медленное выделение субсидий негативно влияет на прирост населения.

Тему, напомним, комментировал губернатор Пермского края Максим Решетников на июньской "прямой линии" в instagram, край уже выделяет дополнительные средства, чтобы ускорить программу. В 2018 г. 1120 семей воспользовались социальной выплатой на улучшение жилищных условий: 247 семей получили возмещение в размере 35% (программа софинансируется краем и федеральным бюджетом), остальные - 10% (из средств краевого бюджета), сказал губернатор.

"В 2019 г. еще 1179 молодых воспользуются выплатой. Дополнительно в этом году будет выделено 150 млн руб., что позволит дополнительно обеспечить выплатами 600 молодых семей. При верстке бюджета на 2020-2022 гг. выйдем на 2 тыс. семей в год", - рассказал губернатор.

По словам Решетникова, очередь на компенсацию 10% стоимости жилья будет ликвидирована через четыре года.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Молодые семьи Прикамья записали видеообращение к президенту

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: молодые семьи, обращение к президенту



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2019 16:31 Мск СК проверит информацию о сбое социальных выплат по "жилищной" программе, на который жители Прикамья пожаловались на "прямую линию" президента

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети