Молодые семьи Прикамья записали видеообращение к президенту

Молодые семьи Пермского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину на "прямую линию" с просьбой помочь в поисках дополнительного финансирования программы "Жильё для молодой семьи". Прикамские семьи пожаловались, что очередь в регионе движется медленно и члены семей не успевают получить выплату до 35-летнего возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

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В очереди на получение компенсаций стоит порядка 12 тыс. семей. В обращении жители заявили, что якобы на финансирование этой программы муниципалитеты и край выделяют мало средств.

"В связи с этим многие семьи стоят в очереди по 10-11 лет. И в ближайшее время те, кому исполнится 36 лет, будут вычеркнуты из этой программы. Мы считаем это неправильным и несправедливым. Призываем вас вмешаться и помочь в решении этой проблемы. Просим вашей помощи в решении вопроса дополнительного финансирования программы 30-35% и выделения средств на сертификаты в 2019 г. Также просим вас внести поправки в программу в части увеличения возраста участников до сорока лет в связи с увеличением возраста по пенсионной реформе", - говорится в обращении.

Жители заявляют, что медленное выделение субсидий негативно влияет на прирост населения.

Тему, напомним, комментировал губернатор Пермского края Максим Решетников на июньской "прямой линии" в instagram, край уже выделяет дополнительные средства, чтобы ускорить программу. В 2018 г. 1120 семей воспользовались социальной выплатой на улучшение жилищных условий: 247 семей получили возмещение в размере 35% (программа софинансируется краем и федеральным бюджетом), остальные - 10% (из средств краевого бюджета), сказал губернатор.

"В 2019 г. еще 1179 молодых воспользуются выплатой. Дополнительно в этом году будет выделено 150 млн руб., что позволит дополнительно обеспечить выплатами 600 молодых семей. При верстке бюджета на 2020-2022 гг. выйдем на 2 тыс. семей в год", - рассказал губернатор.

По словам Решетникова, очередь на компенсацию 10% стоимости жилья будет ликвидирована через четыре года.