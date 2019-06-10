07 Октября 2020
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Экономика В России Воронежская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

На полях ПМЭФ воронежская делегация договорилась о деловом визите шведской делегации

Заместитель губернатора– первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов на полях Петербургского международного экономического форума провел презентацию инвестиционных возможностей и потенциала Воронежской области  на встрече  с советником по экономическим вопросам, главой отдела экономики и торговли посольства Швеции в РФ Бьорном Кавальковым-Хальварссоном. В переговорах также принял участие директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области Данил Кустов, передает корреспондент Накануне.RU.

Обсудили возможность проведения Дней Швеции в Воронежской области в октябре – ноябре 2019 года. В рамках данного мероприятия будет организован визит представителей государственных и бизнес-кругов Швеции. Планируется посещение предприятий и индустриальных парков региона, а также встреча с компаниями для определения направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Также в рамках «ПМЭФ`2019» Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с руководством IC IctasInsaat: исполнительным директором турецкой компании господином Бураком Варданом, генеральным директором представительства в России и СНГ Игорем Ковалем и директором по развитию Марией Ярмальчук. Тема - возможное участие турецкой компании в реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства и здравоохранения на территории нашей области. Представители холдинга выразили готовность инвестировать в регион. На встрече была достигнута договоренность о визите руководства IC IctasInsaat в Воронежскую область.

Справка. Турецкая компания IC Ictas Insaat A.S. является многопрофильным строительным холдингом, который более 90 лет реализуют крупные инвестиционные проекты в таких отраслях, как: транспортная инфраструктура, энергетика, водоснабжение и возобновляемая энергия, гражданское и промышленное строительство. Компания работает в 7 макрорегионах: Россия, Турция, Италия, Центральная Европа (Польша и Румыния), Ближний Восток, Индонезия (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар), Африка (Алжир), Латинская Америка (Венесуэла, Перу, Чили), Северная Америка (Канада, США).

Виталий Шабалатов также встретился с генеральным директором компании «Рено Россия» Андреем Панковым и провел презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», которая была создана в конце прошлого года. В ходе переговоров стороны обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества и создания новых производств на территории Воронежской области.

Также состоялась деловая встреча с президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительным вице-президентом по Восточной Европе Carlsberg Group Ларсом Леманном. Речь шла о перспективах развития пивоваренной отрасли в регионе и повышении прозрачности пивоваренного рынка.

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На полях ПМЭФ воронежская делегация договорилась о деловом визите шведской делегации

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Теги: воронежска область, шведская делегация, балтика, рено



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