Реконструкцию манежа "Спартак" оценивают в 255 миллионов рублей

На реконструкцию легкоатлетического манежа "Спартак" планируется выделить 269,3 млн руб. сообщает "Ъ".

По данным издания, точная стоимость реконструкции пока неизвестна - информация появится после разработки проектно-сметной документации, однако, по предварительным расчетам, реконструкция оценивается в 255 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в администрации Перми было представлено техническое задание по функциональному назначению всех помещений манежа.

На первом этаже манежа будут размещены беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, конференц-зал.

Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции единовременно в манеже сможет заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

28 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак". Возглавил учреждение первый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Сергей Матвеев.