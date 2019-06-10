На Среднем Урале пьяный сын забил насмерть отца-инвалида

В Верхней Салде будут судить 34-летнего мужчину, который убил собственного отца.

В декабре прошлого года он в пьяном виде в ходе ссоры набросился с кулаками на своего пожилого отца-инвалида, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

От полученных повреждений инвалид скончался. Сын сначала отрицал свою вину и говорил, что травмы отец получил в результате собственных падений. Однако после проведенных экспертиз обвиняемый сознался в преступлении.

Сейчас уголовное дело передано в суд.