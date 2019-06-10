В Дагестане арестовано все руководство Комитета лесного хозяйства

Председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, его заместителей и еще двух сотрудников ведомства отправили под арест на два месяца.

Их подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах республики, сообщает Regnum.

Гаджиев, его заместители Абдула Муртазалиев, Ибрагим Ибрагимов и Велибек Ферзуллаев, главный специалист-эксперт одного из отделов комитета Шамиль Багандов, а также участковый Сулакского лесничества Рашид Гаджимурадов были задержаны 6 июня.

Ранее сообщалось, что экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова допросят в качестве свидетеля по уголовному делу против бывших высокопоставленных чиновников республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале 2018 года все правительство Дагестана было отправлено в отставку.

Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо арестованы.