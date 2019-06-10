"Все шансы есть". Эксперты FISU оценивают Екатеринбург как город проведения Универсиады-2023

Эксперты FISU прибыли в Екатеринбург, чтобы оценить его готовность принять мероприятия Универсиады-2023, заявка на которую была принята без замечаний. Они осмотрели город, прогулявшись по центру, далее планируют посетить спортивные сооружения, заявленные по основным видам спорта, после чего будет составлен отчет.

Президент FISU Олег Матыцин отметил, что он благодарен Российской Федерации, Свердловской области и Екатеринбургу за предложения по организации всемирной летней Универсиады 2023 года.

"Город и регион обладают определенным опытом в организации крупных международных событий. Очень важно, что в городе расположен один из крупнейших федеральных университетов, это Уральский федеральный университет. Для нас это имеет ключевое значение, поскольку для нас важно, какое наследие останется здесь после игр. Здесь мы видим, что площадка, которая будет реализована как кампус университета, будет долгие годы работать на благо города и России. Мы планируем посетить те объекты, которые были заявлены в заявочной книге, определены в соответствии с программой Универсиады по основным и дополнительным видам спорта. При изучении заявочной книги у нас возникло ощущение, что спортивные объекты фактически готовы принять мероприятия Универсиады. Со своей стороны могу заявить, что мои коллеги из FISU готовы, чтобы наш опыт в организации соревнований был использован городом, регионом для создания атмосферы праздника и такого большого не только спортивного, но и культурного события в Екатеринбурге", - отметил он.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург не случайно был представлен нашей страной, как претендент на проведение Универсиады, поскольку столица Урала стала местом проведения не только спортивных, но и различных крупных мероприятий мирового уровня.

"Мы проводили Чемпионат мира по футболу, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, а самое главное, Екатеринбург – студенческий город и идеи проведения Универсиады – спортивного состязания между студентами, укладываются в линию развития нашего города, идею продвижения и развития нашего университета. Движение вокруг студенчества придаст импульс развитию города и, конечно же, расширит конкурентные преимущества нашего федерального университета, который будет вовлечен в подготовку Универсиады самым прямым образом", - пояснил глава региона.

Генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд напомнил, что ранее уже были две встречи в Лозанне с представителями Екатеринбурга, и проект, который предлагается, это не только интересный проект для студентов, это еще и потрясающий проект для самого города.

"Следующий этап – мы планируем посетить объекты, которые планируют принимать Универсиаду, и площадку, которая станет деревней Универсиады. Далее мы подготовим отчет, который будет представлен на заседании исполнительного комитета 2 июля. Сегодня мы приятно удивлены проектом и тем, что нам было предложено, и мы надеемся, что после презентации в Неаполе все члены комиссии примут решение о предоставлении Екатеринбургу права принимать универсиаду. Из 23 членов исполнительного комитета FISU необходимо, чтобы за положительное решение отдали 12 голосов", - заявил Сайнтронд .

Генеральный директор АНО "Универсиада-2023" Александр Чернов добавил, что очень легко работать с таким городом, как Екатеринбург, потому что больших усилий в его презентации не требуется.

"Многие объекты мы даже не включали. Вчерашняя прогулка по изумительно красивому центру, огромное количество молодежи, мам с колясками, студентов, школьников, которые заполонили набережные, это был такой дополнительный бонус, чтобы у членов оценочной комиссии сложилось правильное представление о нашем городе и выводы, которые будут сделаны при написании отчета, были позитивными. Все шансы есть, что мы получили это прекрасное мероприятие, а в том, что мы справимся с ним, у меня сомнений нет", - отметил он.

Ранее губернатор Куйвашев заявлял, что для турнира в Екатеринбурге нужно построить ещё пять спортивных сооружений. Кроме того, подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Окончательное решение о проведении соревнований будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.