Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы - в его машине были дети

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы. Об этом он сам рассказал в Instagram и даже опубликовал фотографии с места аварии.

"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии.

Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались", - описывает ситуацию звезда.