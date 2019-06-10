07 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Аскольд Запашный (2019) | Фото:instagram.com/askoldzap

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы - в его машине были дети

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы. Об этом он сам рассказал в Instagram и даже опубликовал фотографии с места аварии.

"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии.

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Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались", - описывает ситуацию звезда.

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Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы - в его машине были дети

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Теги: аскольд запашный, дрессировщик, дтп, дети, скрылся с места дтп



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