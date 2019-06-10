Экологическая катастрофа под Киевом: в реку Рось разлились химикаты

В селе Збаржевка Винницкой области Украины грузовик, который перевозил тонну химически опасного инсектицида "Нурал B" для обработки сельскохозяйственных растений, в результате ДТП перевернулся и упал в приток реки Рось. Авария произошла в воскресенье днем и повлекла за собой тяжелые последствия.

Администрация Белой Церкви Киевской области сообщает, что сразу же на территории Погребищенского района, где случилась авария, погибла рыба и другие обитатели водоемов. В связи с этим в акватории реки Рось запретили ловить рыбу, купаться, пасти скот.

Было созвано экстренное заседание штаба по чрезвычайным ситуациям в Белой Церкви, закрытое для журналистов. Служба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что прекращена подача воды в Белую Церковь и Умань Черкасской области, т.е. без воды остались более 300 тыс. человек.

Интересно, что попавшие в реку химикаты были похищены с фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.

Продолжительность действия инсектицидов на растениях или в организме животных и человека длится от одного дня до нескольких лет. Рось является правым притоком Днепра, впадает в него близ Черкасс и имеет длину около 350 км.