Производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за санкций – вице-премьер Борисов

Производство российского среднемагистрального самолета МС-21 сдвигается примерно на год из-за санкций, а конкретно – из-за необходимости заместить иностранные композитные материалы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера российского правительства Юрия Борисова. По его словам, этот сдвиг не повлияет существенно на экономику и в целом будущее проекта.

Ранее Борисов не исключил, что из-за тех же санкций российскую авиастроительную промышленность может ждать "переконфигурация".

Напомним, под санкциями США находится корпорация "Ростех". В конце 2018 года под управление "Ростеха" начался переход Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В ближайшем будущем ГСС должна перейти в состав холдинга "Иркут", который занимается разработкой самолета МС-21. В любом случае, оба проекта – МС-21 и SSJ-100 – находятся под угрозой наложения санкций на иностранные комплектующие, необходимые для их сборки.

"Я не могу отрицать, что вероятность такая существует. Она вполне может быть. От наших "друзей" в кавычках чего хочешь можно ожидать. Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для "Суперджета", то нам придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", - цитирует Борисова РИА Новости.