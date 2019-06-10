07 Октября 2020
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Экономика В России
Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский (2019) | Фото: tmk-group.ru

ТМК и "НОВАТЭК" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, касающееся поставок премиальной трубной продукции

ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) и ПАО "НОВАТЭК" на XXIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Документ был подписан председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским и председателем правления "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном.

Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский(2019)|Фото: tmk-group.ru

Соглашение содержит основные принципы и подходы к организации поставок премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб, рассказали в пресс-службе ТМК. Соглашение рассчитано до конца 2023 года.

Отметим, что ТМК поставляет трубную продукцию для многих проектов газовой компании, включая "Арктик СПГ-2", "Ямал СПГ" и Юрхаровское месторождение.

Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский(2019)|Фото: tmk-group.ru

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ТМК и "НОВАТЭК" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, касающееся поставок премиальной трубной продукции

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, НОВАТЭК, трубы, поставка



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