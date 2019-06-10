07 Октября 2020
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церемония награждения российских гимнасток под гимн СССР (2019) | Фото: youtube.com/Arina&Dina Averins

В Чехии российских гимнасток наградили под гимн СССР

Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.

После инцидента организаторы извинились за ошибку, передает ТАСС.

Трубникова в субботу завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при. Серебряным призером стала еще одна россиянка Арина Аверина.

В мае российские гимнастки победили в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в столице Азербайджана Баку. У участниц сборной все восемь золотых медалей и три серебряных.

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В Чехии российских гимнасток наградили под гимн СССР

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Теги: чехия, гимн ссср, арина аверина, дарья трубникова



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