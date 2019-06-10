07 Октября 2020
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марчевский анатолий павлович депутат палаты представителей законодательного собрания свердловской области (2007) | Фото: Накануне.ru

Анатолий Марчевский вернулся в Екатеринбургский цирк. С новыми полномочиями

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин на прошлой неделе подписал приказ об отмене увольнения Анатиолия Марчевского с должности руководителя Екатеринбургского цирка - с 1 июля Народный артист РСФСР, любимый многими поколениями клоун Марчевский приступит к работе в должности советника гендиректора Росгосцирка.

Как сообщил Накануне.RU Марчевский, в новом качестве ему придётся взаимодействовать со всеми филиалами Росгосцирка, которых по стране 42, но Москва не станет местом его постоянного пребывания.

"В основном буду находиться в Екатеринбурге, ведь я депутат Законодательного собрания Свердловской области и не собираюсь досрочно прекращать полномочия, поскольку люди возлагали на меня определённые надежды", - заявил он, при этом отметив, что задачи на него как на советника Шемякина "возлагаются большие".

"Эта должность подразумевает серьёзный диалог с артистами, директорами цирков, администрациями городов и областей во многих регионах, - пояснил артист. – Есть планы, с которыми я готов с вами поделиться в конце июня, когда к нам приедет генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. Будет пресс-конференция и встреча с коллективом [Екатеринбургского цирка], ожидается серьёзный, конструктивный разговор о будущем цирка – и нашего, и в целом системы".

Шемякина его новый советник охарактеризовал как человека очень серьёзного, профессионального и государственного. А прежнее руководство Росгосцирка, по убеждению артиста, нанесло серьёзный вред компании в целом и уральскому цирку, в частности, – и нравственный, и творческий, и административный.

По словам Марчевского, в Екатеринбургском цирке, где он не станет заниматься хозяйственными делами из-за большого количества командировок, предстоит завершить капитальный ремонт. Но самое главное – будут определены тактика и стратегия деятельности учреждения, пути творческого развития.

Напомним, что прежнее руководство Росгосцирка ликвидировало должность директора Екатеринбургского цирка в конце октября 2019 года. Формальной причиной послужило невыполнение работ по противопожарной безопасности. Сам цирк оказался под угрозой закрытия. Всё это время Марчевский утверждал, что обвинения в его сторону не являются основанием для прекращения полномочий.

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Анатолий Марчевский вернулся в Екатеринбургский цирк. С новыми полномочиями

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Теги: Анатолий Марчевский, Екатеринбургский цирк, Владимир Шемякин, Росгосцирк



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