В правительстве рассказали, когда Су-57 начнут поставлять на экспорт

Экспорт российского истребителя Су-57 планируется, но после того, как самолет будет принят на вооружение в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. Правда, по его словам, сейчас хорошо продается и Су-35, так что пятое поколение истребителя остается в качестве "козырной карты".

Между тем, возможность закупить Су-57 в качестве альтернативы американским F-35A рассматривает Турция. Правда, Правительство этой страны одновременно присматривается и к китайским J-35.

Ранее сообщалось, что экспортная версия истребителя может быть представлена в ноябре на авиашоу в Дубае. В "Ростехе" отмечали, что рассматривают Ближний Восток как привлекательный рынок для этого самолета.

Напомним, в конце мая стало известно, что США готовы разорвать с Турцией сотрудничество по истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35A из-за покупки турецкой стороной у России комплексов С-400 "Триумф". В частности, будет приостановлена подготовка турецких пилотов, поставка оборудования для самолетов. Правда, первую партию истребителей Турция все же получила. Таким образом, на вооружении турецкой армии одновременно окажутся российские ЗРК и американские истребители пятого поколения.