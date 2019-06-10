Авиакомпания "Ямал" продлила расписание субсидируемых рейсов

Авиакомпания "Ямал" продлила расписание субсидируемых рейсов до Краснодара. Информация о рейсах размещена на сайте перевозчика, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейс YC 296/295 из Нового Уренгоя в Краснодар по субботам будет летать с 21 сентября по 28 декабря. Время пути 4 часа 55 минут. Стоимость билетов 10 тыс. руб. Из Надыма в Краснодар рейс YC 292/291 будет летать с 20 сентября по 27 декабря каждую пятницу. Из Ноябрьска в Краснодар можно улететь с 18 сентября по 25 декабря каждую среду на рейсе YC 192/191.

Полную информацию о стоимости билетов и времени отправления, а также наличии свободных мест можно уточнить на официальном сайте авиаперевозчика.