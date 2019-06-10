В Челябинске мужчину ошпарило кипятком из-за прорыва теплотрассы

В Металлургическом районе Челябинска мужчина провалился под землю и получил термические ожоги ног, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города.

Инцидент произошел поздно вечером 7 июня. Из-за повреждения теплотрассы возле подъезда жилого дома образовался провал грунта диаметром 50 см и глубиной около 1 метра. В яму упал мужчина.

Из ямы он смог выбраться самостоятельно, но помощь медиков потребовалась – он получил термические ожоги нижних конечностей 2-3 степени и сейчас госпитализирован в ожоговое отделение больницы. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

Сейчас место провала огорожено.