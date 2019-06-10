07 Октября 2020
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Общество За рубежом
Кэтрин Шварценеггер (2019) | Фото:Википедия

Дочь Шварценеггера вышла замуж за голливудского актер Криса Пратта

Голливудский актер Крис Пратт ("Стражи галактики") женился на дочери Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер – Кэтрин Юнис. У пары десять лет разницы в возрасте (Крису 39, Кэтрин – 29), и, по слухам, новоиспеченные супруги ждут ребенка. Для Пратта это уже второй брак – буквально полгода назад он развелся с актрисой Анной Фэрис. Говорят, актер просто бросил жену ради любовной связи с перспективной девушкой.

За Кэтрин стоит влиятельная семья. Арнольд, у которого реноме подмочено внебрачной связью с домохозяйкой, одобрил выбор дочери (предложение Кэтрин Крис сделал в январе этого года, буквально сразу после того, как они начали официально встречаться). А вот Мария Шрайвер, бывшая жена Арни, не в восторге от нового зятя. Мария – известный публицист и журналист, является частью влиятельного политического и финансового клана и приходится племянницей 35-му президенту США Джону Кеннеди.

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Дочь Шварценеггера вышла замуж за голливудского актер Криса Пратта

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Теги: кэтрин шварценеггер, крис пратт, свадьба



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