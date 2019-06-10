07 Октября 2020
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Общество В России
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

В регионах России начнет работу автоматическая система определения бедных

Пенсионный фонд России запустит в восьми регионах технологию автоматического выявления бедных. Система призвана помочь исполнить поручение президента о двукратном снижении количества бедных, рассказал журналистам председатель ПФР Антон Дроздов.

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Напомним, в регионах, где острее всего стоит проблема бедности, будет формироваться реестр малообеспеченных семей. Система выявления бедных будет работать в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пишут РИА Новости.

"По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно", — сказал Дроздов. По его словам, если эксперимент пройдет удачно, то работа системы распространится на всю Россиию.

Как сообщало Накануне.RU, по словам социального вице-премьера Татьяны Голиковой, за чертой бедности живут 12,9% россиян. Их количество за год уменьшилось на 0,3%.

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В регионах России начнет работу автоматическая система определения бедных

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Теги: бедность, Пенсионный фонд, Дроздов



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