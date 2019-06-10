07 Октября 2020
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Уралвагонзавод (2018) | Фото: Накануне.RU

"Уралвагонзавод" показал рекордную чистую прибыль по международной финансовой отчетности за все время существования

По итогам 2018 года АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") увеличила в восемь раз чистую прибыль по МСФО, что стало рекордом за все время существования компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, выручка корпорации в прошлом году, по данным МСФО, выросла на 6,8%, до 135,5 млрд руб., себестоимость произведенной продукции - на 7,6%, до 99,23 млрд руб., а валовая прибыль - на 4,7%, до 39,27 млрд руб.

Отметим, что доля выпуска гражданской продукции на нижнетагильском Уралвагонзаводе выросла до 46%, а по корпорации в целом - до 38%.

В компании отмечают, что результат достигнут за счет двухлетней целенаправленной работы по структурированию бизнеса, оптимизации по всем направлениям, в том числе и затрат, снижению долговой нагрузки и стоимости заимствований.

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"Уралвагонзавод" показал рекордную чистую прибыль по международной финансовой отчетности за все время существования

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Теги: Уралвагонзавод, предприятие, прибыль



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