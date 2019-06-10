НАТО: Учения на Балтике не направлены против кого-либо

Ежегодные военно-морские учения Североатлантического альянса BALTOPS, которые начались в Балтийском море, не направлены "против кого бы то ни было", заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, в ходе учений будет видно, "насколько хорошо силы НАТО работают вместе и как могут защитить себя от любого противника".

При этом Лунгеску добавила, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась "после незаконной аннексии Россией Крыма", сообщает Regnum.

Напомним, учения пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них будут участвовать 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса.

При этом основная часть маневров будет проходить возле границ России.

В конце мая командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney и канадский фрегат St.Johns вошли в акваторию Балтийского моря.

С борта Mount Whitney будет вестись управление ходом крупномасштабных военно-морских маневров НАТО BALTOPS 2019.