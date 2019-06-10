Глава полиции Тюмени ушёл на повышение в Северную Осетию

Приказом МВД России от 5 июня на должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии-Алании назначен полковник полиции Пётр Вагин, до этого возглавлявший тюменское городское управление полиции, сообщила Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Тюмени.

Вагин родился 12 октября 1977 года в вятском Котельниче. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. После института поступил на службу в ГУВД по Тюменской области, став оперуполномоченным МОМ по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс.

С того момента силовик служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности. Городское управление МВД возглавил 27 мая 2015 года. В марте Вагин победил в национальном конкурсе "Лидеры России".