В Челябинске оштрафовали предпринимателя за попытку дать взятку оперуполномоченному

В Челябинске предпринимателя приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей за попытку дачи взятки оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина пытался дать взятку в сумме 20 тыс. рублей оперуполномоченному. За это сотрудник полиции должен был не составлять административный протокол за незаконное использование средств индивидуализации товаров, а также вернуть изъятый товар в виде 320 пар обуви.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции.

Предприниматель признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу.