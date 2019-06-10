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Политика Тюменская область Уральский ФО
Максим Карпиков (2016) | Фото: vk.com

От "Справедливороссов" на довыборы в областную думу пойдет бывший коммунист

Кандидатом "Справедливой России" на довыборах в Тюменскую областную думу станет Максим Карпиков, сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии.
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Максим Карпиков известен в городе как общественный деятель. Ранее он занимал должность секретаря Тюменского обкома КПРФ.

Напомним, прием документов от кандидатов в областную думу стартовал 7 июня.

Довыборы пройдут по Калининскому одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Олега Чемезова. Напомним, он перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области.

Основным кандидатом в областную думу от КПРФ, является общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года. От "Единой России" в довыборах будет участвовать победитель праймериз руководитель компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

В ЛДПР пока не называют имени своего кандидата, однако сообщалось, что им может стать депутат гордумы Мурат Тулебаев.

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От "Справедливороссов" на довыборы в областную думу пойдет бывший коммунист

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Теги: Максим Карпиков, справедливая Россия, Олег Чемезов, кандидат, довыборы



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