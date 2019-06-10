07 Октября 2020
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Валерия Гай Германика, режиссера сериала “Школа” (2010) | Фото: www.shkolaserial.ru

Режиссер-скандал Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика (35) ждет третьего ребенка. Это стало очевидным после появления звезды на красной ковровой дорожке кинофестиваля "Кинотавр". Судя по всему, до появления ребенка на свет осталось не очень много времени.

Имя отца будущего ребенка Гай Германика (имя при рождении – Валерия Дудинская) не раскрывает.

У Валерии крайне насыщенная личная жизнь. В 2008 году от коллеги у нее родилась дочь Октавия.

В 2015 году, через несколько месяцев после знакомства, Германика вышла замуж за танцора Вадима Любушкина, участника проекта "Танцы со звёздами". Через месяц бывшая партнёрша по танцам Любушкина сообщила в прессе о двоежёнстве танцора и его прошлом (в частности, Любушкин утверждал, что отношения с Валерией были целиком её инициативой, как и свадьба, и он «наверное, должен полюбить Валерию, но не знает как", а также в источниках появлялись сообщения о совершённых танцором кражах и долгах). Перед свадьбой Германика узнала, что Любушкин уже женат, и в июне он подал на развод, однако с того момента не прошло полгода, чтобы процесс считался завершённым, а по американским законам за двоежёнство танцору грозил тюремный срок. Через четыре месяца после свадьбы они развелись. 22 апреля 2016 года родила от него дочь Северину.

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Режиссер-скандал Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

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Теги: валерия гай германика, кинотавр, беременность и роды, третий ребенок



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