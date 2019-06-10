Си Цзиньпин рассказал о важности "Авроры"

Председатель КНР и Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в ходе визита в Россию посетил крейсер "Аврора". Вместе с высоким гостем на борт легендарного корабля поднялся и президент РФ Владимир Путин.

На сайте президента РФ указано, что остановка у "Авроры" произошла в ходе водной прогулки по Неве, но изначально не была запланированной.

Си Цзиньпин в ходе экскурсии рассказал о важной роли крейсера для истории Поднебесной. "В Китае говорят: звук первого выстрела Октябрьской революции подарил Китаю марксизм, создал Коммунистическую партию Китая, поэтому его [крейсера] значение в наших сердцах очень сильно", - подчеркнул китайский лидер.

Крейсер "Аврора" в составе Второй Тихоокеанской эскадры в 1904-1905 г. совершил переход из Кронштадта на Дальний Восток, где принял участие в Цусимском сражении. После разгрома эскадры повреждённый корабль ушёл на Филиппины, где был интернирован американцами. В октябре 1917 г. выстрел орудия "Авроры" стал сигналом для штурма революционерами Зимнего дворца. Позже крейсер продолжил службу в составе Краснознамённого Балтийского флота, его экипаж принимал участие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, председатель КНР в этом году посетил ПМЭФ впервые в истории форума. Ранее на этом мероприятии традиционно присутствовали вице-председатели.