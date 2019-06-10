Си Цзиньпин рассказал о важности "Авроры"

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО В России За рубежом Санкт-Петербург
Си Цзиньпин и Владимир Путин на &quot;Авроре&quot; (2019) | Фото: m.news.cctv.com

Си Цзиньпин рассказал о важности "Авроры"

Председатель КНР и Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в ходе визита в Россию посетил крейсер "Аврора". Вместе с высоким гостем на борт легендарного корабля поднялся и президент РФ Владимир Путин.

На сайте президента РФ указано, что остановка у "Авроры" произошла в ходе водной прогулки по Неве, но изначально не была запланированной.

Си Цзиньпин и Владимир Путин на "Авроре"(2019)|Фото: m.news.cctv.com

Си Цзиньпин в ходе экскурсии рассказал о важной роли крейсера для истории Поднебесной. "В Китае говорят: звук первого выстрела Октябрьской революции подарил Китаю марксизм, создал Коммунистическую партию Китая, поэтому его [крейсера] значение в наших сердцах очень сильно", - подчеркнул китайский лидер.

Крейсер "Аврора" в составе Второй Тихоокеанской эскадры в 1904-1905 г. совершил переход из Кронштадта на Дальний Восток, где принял участие в Цусимском сражении. После разгрома эскадры повреждённый корабль ушёл на Филиппины, где был интернирован американцами. В октябре 1917 г. выстрел орудия "Авроры" стал сигналом для штурма революционерами Зимнего дворца. Позже крейсер продолжил службу в составе Краснознамённого Балтийского флота, его экипаж принимал участие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, председатель КНР в этом году посетил ПМЭФ впервые в истории форума. Ранее на этом мероприятии традиционно присутствовали вице-председатели.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Си Цзиньпин рассказал о важности "Авроры"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Си зиньпин, Путин, Аврора, Китай, ПМЭФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети