07 Октября 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Опять неприятность с самолетом "Уральских авиалиний": борт, летевший из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за неполадок сел самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Томск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.
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Посадка произошла сегодня утром по технической причине. Неисправность устранили, борт уже приземлился в Томске.

Задержка составила пять часов. Авиакомпания принесла извинения пассажирам.

екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии(2018)|Фото: Накануне.ru

Добавим, что накануне неприятность приключилась с рейсом из Петербурга в Екатеринбург этой авиакомпании. Инцидент произошел вечером 8 июня. Сразу после взлета из аэропорта Пулково, выяснилось, что у лайнера возникли проблемы с шасси. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в воздушную гавань Северной столицы.

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Опять неприятность с самолетом "Уральских авиалиний": борт, летевший из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Екатеринбурге

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Теги: уральские авиалинии, самолёт, Москва - Томск, техническая неисправность



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