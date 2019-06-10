07 Октября 2020
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клуб &quot;Спартанцы&quot;, американский футбол (2019) | Фото: instagram.com/moscowspartans

Российский клуб впервые в истории выиграл еврокубковый турнир по американскому футболу

Российский клуб по американскому футболу "Спартанцы" (Москва) стал обладателем Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ), передает корреспондент Накануне.RU.

В финале россияне обыграли итальянский клуб "Джайентс" со счетом 15:14.

Кубок ЦЕФЛ - второй по значимости турнир в рамках Центрально-европейской футбольной лиги, информирует портал sport24.ru. Для россиян это первая победа в еврокубковых турнирах по американскому футболу в истории.

Отметим, что "Спартанцы" являются действующими чемпионами страны, а в составе команды в данный момент не играет ни один легионер.

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Российский клуб впервые в истории выиграл еврокубковый турнир по американскому футболу

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Теги: американский футбол, Спартанцы, Кубок Центрально-европейской футбольной лиги



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