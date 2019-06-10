Российский клуб впервые в истории выиграл еврокубковый турнир по американскому футболу
Российский клуб по американскому футболу "Спартанцы" (Москва) стал обладателем Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ), передает корреспондент Накануне.RU.
В финале россияне обыграли итальянский клуб "Джайентс" со счетом 15:14.
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Сегодня команда Спартанцы стала победителями Кубка ЦЕФЛ🏈 Спасибо всем, кто поддерживал нас! Спасибо за Ваши тёплые слова и пожелания победы! Спасибо за ваши фото и видео! Спасибо за то, что вы с нами!♥️ #победа #поддержка #болельщики #футбол #италия #россия #москва #американский #спарта #спартанцы #moscow #russia #italy
Кубок ЦЕФЛ - второй по значимости турнир в рамках Центрально-европейской футбольной лиги, информирует портал sport24.ru. Для россиян это первая победа в еврокубковых турнирах по американскому футболу в истории.
Отметим, что "Спартанцы" являются действующими чемпионами страны, а в составе команды в данный момент не играет ни один легионер.