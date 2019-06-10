07 Октября 2020
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ПМЭФ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Уралкалий" и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

"Уралкалий" и "Российский экспортный центр", государственный институт поддержки экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках прошедшего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума гендиректором "Уралкалия" Дмитрием Осиповым и старшим вице-президентом АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Никитой Гусаковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

В соответствии с подписанным соглашением, РЭЦ выражает намерение оказывать содействие компании в области подготовки и проведения мероприятий в сфере экспорта производимой продукции (калийные удобрения), направленных на установление и развитие внешнеэкономических связей с иностранными участниками внешнеэкономической деятельности.

"Мы приветствуем факт заключения соглашения с АО "Российский экспортный центр", экспертиза которого сможет оказать "Уралкалию" помощь в структурировании экспортных проектов, оформлении экспортных контрактов, прохождении отдельных экспортных процедур, международной адаптации экспортных товаров, а также в выявлении и поиске решений по улучшению условий ведения экспортной деятельности", - отметил генеральный директор калийной компании Дмитрий Осипов.

По итогам прошлого года химическая промышленность стала одним из драйверов рекордного показателя российского несырьевого экспорта в размере 151 млрд долларов, обратил внимание Никита Гусаков. "Уралкалий" – важный клиент для нас, сегодняшнее соглашение станет еще одним шагом по укреплению нашего стратегического партнерства", - сказал он.

"Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

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"Уралкалий" и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

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Теги: Уралкалий, РЭЦ, ПМЭФ , Петербругский экономический форум



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