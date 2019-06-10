Из шахты в Кузбассе эвакуируют горняков из-за остановки вентилятора

95 горняков выводят на поверхность из шахты "Алексиевская" в Кемеровской области из-за поломки в вентиляционной системе.

На место выехали два отделения горноспасателей, из забоя уже эвакуировано около 50 человек.

По данным ТАСС, на шахте произошла остановка главного вентилятора проветривания на производственной площадке.

В 2010 году на "Алексиевской" произошел обвал горной породы. В момент аварии в забое находились 107 горняков, 105 из которых были выведены на поверхность. Два человека погибли.