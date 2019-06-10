Возлюбленный Собчак извинился перед писателем Цыпкиным и светской дамой Лаврентьевой

Режиссер Константин Богомолов принес публичные извинения на своей странице в Instagram широко известной в узких кругах паре – светской даме Оксане Лаврентьевой (совладелица модного бренда Александр Терехов и русской версии журнала Cosmo, в молодости снималась в клипах Билана и Меладзе) и писателю Александру Цыпкину (в прошлом директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон").

Начался скандал в прошлом году, когда Богомолов выступил в качестве автора фильма-пародии для юбилейного вечера журнала Tatler. В одной из новелл фильма, представленного "высшему свету" на вечеринке, был спародирован дуэт Лаврентьевой и Цыпкина. В частности, писатель был аллегорически изображен котом из подворотни, которого подбирает богатая дама. Там же его называют "выдающимся русским писателем первой половины 18-го года". Супруги на пародию обиделись.

И вот на "Кинотавре" Богомолов решил ситуацию исправить. В Instagram он пишет: "Я обожаю светские хитросплетения. Организаторы Кинотавра посадили нас с Ксюшей рядом с Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным. С Сашей мило поздоровались, Оксана была напряжена. Просидели в глупом напряжении всю церемонию. И я подумал - коли так сложилось, надо бы попытаться снять это полугодовое напряжение из за фильма Татлер. И после церемонии обратился к Оксане и Саше с речью о том что если обидел - прошу прощения, зла не хотел, сам человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами - мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошёл. А потом прочитал Сашу в инстаграмме - вольное изложение личного разговора - и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное.. И вот удивительный мир Кинотавра. Сердце полно любовью, счастьем, и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите если сделал вам больно! Делитесь счастьем - оно заразительно!".

В комментарии к этому посту Цыпкин написал: "Спасибо. Инцидент исчерпан".