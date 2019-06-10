07 Октября 2020
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Общество В России
Инвалидная коляска (2016) | Фото: radiovera.ru

Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в восемь раз

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами 1,2 группы с 1,2 тыс. руб. до 10 тыс. Инициативу внесли депутаты от ЛДПР.

Выплату предложено индексировать ежегодно, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Текущий размер выплаты не индексировался с 2008 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе одного из авторов проекта Ярослава Нилова. При этом президент России Владимир Путин в своем послании Совфеду предложил повысить выплату по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы до 10 тыс. руб.

"Уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за ними, вызывает социальную напряженность среди граждан, осуществляющих такой уход, чувство социальной несправедливости", - говорится в пояснениях к проекту.

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Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в восемь раз

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Теги: выплаты по уходу за инвалидами, Госдума, ЛДПР



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