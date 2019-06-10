Прикамского бизнес-омбудсмена хотят наделить законодательной инициативой

Прикамского бизнес-омбудсмена могут наделить законодательной инициативой. Соответствующее предложение на своей странице в Facebook высказал общественник, член рабочей группы по урегулированию проблемы с размещением нестационарных торговых объектов (НТО) Геннадий Сандырев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он выразил сожаление в связи с тем, что ассоциация "За сохранение НТО", которая в свое время добилась создания рабочей группы, приняла решение покинуть ее, разочаровавшись в недостаточных возможностях влиять на принятие решений.

"И есть у них здесь своя сермяжная правда. По сути, экспертное сообщество и аппарат уполномоченного по защите прав бизнеса могут лишь рекомендовать представителям исполнительной власти принять то или иное решение. Аргументированно, с цифрами и фактами, с разъяснениями рисков. Власть может выслушать и как принять, так и не принять этих доводов", - посетовал Сандырев.

Также он сообщил, что пермская городская дума вернула членам ассоциации "За сохранение НТО" поправки в Правила благоустройства Перми. В пользу проекта было собрано 750 подписей. Сандырев отметил, что несмотря на то, что по уставу города, жители могут воспользоваться правом внесения инициативы, прежде не было случаев, когда "импульс на изменение каких-то норм и правил идет снизу, напрямую от жителей.

"И это нужно всячески поддерживать, мотивировать людей на участие в деловой, общественной и политической жизни. Но инициативные жители Перми вместо привлечения их к работе над документами получили элементарную отписку. Почему так поступило руководство городской думы? Однозначного ответа у меня нет. Хотя на мой взгляд есть ещё одно, не менее эффективное, решение данной проблемы - это наделение законодательной инициативой уполномоченного по защите прав предпринимателей, хотя бы в части законов касающихся бизнеса! Думаю, что мы, члены рабочей группы, в ближайшее время обсудим такую возможность. Подготовим соответствующее письмо в Законодательное собрание. И у бизнес-омбудсмена появится больше возможностей для защиты предпринимателей", - заключил Сандырев.

Отметим, что поводом для возвращения документа стало отсутствие приложенных к инициативе результатов публичных слушаний, заключения об оценке регулирующего воздействия и действующей редакции изменяемого правового акта.