07 Октября 2020
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Экономика В России
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Почти половина россиян довольны уровнем своей жизни

Около половины россиян - 49% - довольны уровнем своей жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Противоположное мнение высказали 22% респондентов.

При этом больше четверти опрошенных (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Большинство опрошенных (61%) указали, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) - что оно плохое, 14% - выше среднего.

Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% назвали ситуацию в стране выше среднего, 28% - ниже.

В начале апреля новые данные об уровне жизни опубликовал Росстат. Оказалось, что вопреки всем заверениям власти о стабилизации экономической ситуации, на деле домохозяйства еле сводят концы с концами.

Половина населения не может позволить себе отпуск вне дома, четверть – пригласить гостей на Новый год или другой праздник, две пары обуви на сезон тоже часто становится проблемой.

Масштабное исследование показало, что минимальный ежемесячный доход семьи без детей должен равняться 58,5 тыс. руб., молодой семье с детьми требуется как минимум68-69 тыс. руб. дохода; многодетным семьям – 82 тыс. руб.в месяц; семье, состоящей из пенсионеров – 38,3 тыс.

При условии, что средняя пенсия в России колеблется от 12 до 13 тыс., можно сделать вывод о ее недостаточности. А при условии, что минимальный размер оплаты труда в России, хоть и поднятый на 119 руб., все равно составляет мизерные 11 тыс. 280 руб. – существовать на него не может ни одно домохозяйство.

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Почти половина россиян довольны уровнем своей жизни

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Теги: уровень жизни, вциом, опрос



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