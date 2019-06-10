Финские пограничники напугались "Змея Горыныча"

Финские пограничники напугались российской яхты, оформленной под известного персонажа русских народных сказок Змея Горыныча, об этом пишет газета "Ilta-Sanomat".

Как пишет издание, пограничники в Финском заливе заметили неопознанное судно и направили в его сторону катер, чтобы прояснить ситуацию. Каково же было удивление пограничников, когда сквозь туман они увидели "трехголового монстра" - именно так они описали российскую яхту в соцсетях.

Оказалось, что по заливу двигалась обычная яхта с экипажем из 7 человек - россияне шли через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию. Российское судно просто было выполнено в стиле древнерусской ладьи.