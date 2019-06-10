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Общество В России
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях, возникших у продюсера

Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях, которые возникли у его 72-летнего отца, известного продюсера, отравившегося жидкостью для прочистки труб.

По словам сына продюсера "На-На", Бари четвертый день находится в медикаментозном сне – таким образом врачи восстанавливают организм звезды. Проблем с дыханием и желудком у Алибасова сейчас нет.

"Главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", — сказал Алибасов-младший в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб вместо сока. Он получил химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Его родственники собираются подать в суд на производителя средства, упаковку которого легко спутать с пищевым продуктом.

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Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях, возникших у продюсера

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Теги: бари алибасов, реанимация, отравление, медикаментозный сон, осложнения



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