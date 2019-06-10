07 Октября 2020
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Хлеб помойка Нижневартовск (2019) | Фото: vk.com, ЧП [В] Нижневартовске

Зажрались? В Нижневартовске помойка ломится от хлеба

Вартовчане разгневанно обсуждают поступок тех, кто выкинул на помойку крупную партию хлеба. Неизвестно, сколько именно буханок оказалось в баке, однако его крышка не закрывается из-за лежащих там булок, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Кадр появился в одной из групп "ВКонтакте" вечером 7 июня. Автор снимка заявил, что "раньше за это бы расстреляли, а пенсионеры и ветераны крохи собирают, сети магазинов выбрасывают". Комментаторы отметили, что "просто нужно сделать полку для нуждающихся", "раздать бомжам или тем, кто занимается передержкой животных".

Нашлись и те, кто считает, что "выкидывать хлеб – жесть, тут кусочек на пол упадёт, уже чувствуешь себя виноватым".

Хлеб помойка Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com, ЧП [В] Нижневартовске

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Зажрались? В Нижневартовске помойка ломится от хлеба

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Теги: помойка, хлеб, мусорка



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