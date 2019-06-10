07 Октября 2020
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Наука и техника В России
коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

Личные данные клиентов российских банков утекли в интернет: среди них сотрудники ФСБ

Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек, пишет "Коммерсант".

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

В документе доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

По данным газеты, утечки баз данных произошли в конце мая, указанные в них данные собирались несколько лет назад.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что осенью 2014 года в Альфа-банке происходило массовое увольнение регионального IT-отдела. Данные могли утечь тогда, а позже база долгое время распространялась на черном рынке.

Ранее IT-специалист обнаружил порядка 360 тыс. записей с личной информацией в открытом доступе на сайтах госорганов. РБК пишет, что на восьми ресрусах госструктур удалось найти паспортные данные Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Александра Жукова, Владимира Соловьева и других высокопоставленных чиновников, общественных деятелей, политиков и звезд шоу-бизнеса.

В мае сообщалось, что персональные данные клиентов российских турагентств, находившиеся в базе сервиса по подбору туров "Слетать.ру", оказались в интернете.

В базе данных были логины и пароли нескольких сотен туристических агентств. Таким образом, любой мог получить доступ к паспортным данным туристов, информации о билетах и совершенных транзакциях.

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Личные данные клиентов российских банков утекли в интернет: среди них сотрудники ФСБ

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Теги: личные данные, утечка, банки, фсб



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Ранее 11.06.2019 04:06 Мск В Банке РФ прокомментировали утечку данных россиян

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