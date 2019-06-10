Голикова объявила о сокращении количества бедных россиян

Количество бедных россиян зап 2018 г. уменьшилось на 400 тыс., рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Бедными в России являются 12,9% жителей, сообщают "Известия", за год показатель сократился на 0,3%.

Первое место по числу бедных семей среди регионов России занимает Республика Тыва, где к этой категории относятся 40,5% жителей. Высокий уровень бедности в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Напомним, президент поставил задачу уменьшить уровень бедности в два раза.