В анализах арестованного Голунова не нашли наркотических веществ

В анализах журналиста "Медузы" Ивана Голунова не нашли наркотических веществ - об этом официально заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия1".

Брюн отметил, что различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах Голунова наркотиков нет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Голунову вменяется покушение на сбыт наркотиков - максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 8 июня суд назначил мерой пресечения Голунову два месяца домашнего ареста до 7 августа.

Журналист не сможет общаться с лицами, проходящими по делу и пользоваться средствами связи. Комментируя ситуацию в суде, Голунов снова заявил, что его дело является сфабрикованным, а наркотики были ему подброшены. Он считает, что таким образом ему могут мстить герои публикации о похоронном бизнесе, вторую часть которой он готовил к выходу.