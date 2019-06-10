В Якутии пожилой мужчина расстрелял беременную женщину, ее дочь и мужа

В Якутии произошла настоящая кровавая драма.

9 июня в поселке Угольный на территории одного из садоводств между соседями по даче произошел конфликт - 60-летний местный житель схватился за ружье, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Якутии.

Он целенаправленно застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену и их 14-летнюю дочь. Также с огнестрельным ранением в больницу попала 64-летняя родственница погибшей семьи, ее удалось спасти.

После расстрела мужчина скрылся, однако полицейские его быстро нашли. Злоумышленник начал отстреливаться, однако поняв, что ему не спастись, совершил суицид.

Сейчас возбуждено уголовное дело.