В Югорске стартует суд о восстановлении в должности экс-депутата, уволенного "за утрату доверия"

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, уволенный "за утрату доверия", подал иск о восстановлении в должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его рассмотрит Югорский районный суд, рассказал политик в соцсетях. Первый раз стороны встретятся 17 июня. Ранее он объявил сбор средств на процесс.

Пантин, напомним, лишился полномочий 30 апреля. Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.