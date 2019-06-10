07 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Антон Пантин (2019) | Фото: vk.com, Антон П.

В Югорске стартует суд о восстановлении в должности экс-депутата, уволенного "за утрату доверия"

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, уволенный "за утрату доверия", подал иск о восстановлении в должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его рассмотрит Югорский районный суд, рассказал политик в соцсетях. Первый раз стороны встретятся 17 июня. Ранее он объявил сбор средств на процесс.

Пантин, напомним, лишился полномочий 30 апреля. Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.

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В Югорске стартует суд о восстановлении в должности экс-депутата, уволенного "за утрату доверия"

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Теги: Антон Пантин, Югорский районный суд, иск, восстановление в должности



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Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2019 14:57 Мск В Югорске экс-депутат, уволенный за "утрату доверия", проиграл суд о восстановлении в должности

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