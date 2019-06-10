Мединский рассказал о цензуре в фильме "Рокетмен"

Самоцензура производителей и дистрибьюторов фильма "Рокетмен" обусловлена интересами бизнеса.

"Самоцензура, о которой вы говорите - это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе. Вы ведь говорите о фильме "Рокетмен"? Там именно такая ситуация. Это даже не самоцензура - это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать", - сказал глава Минкультуры Владимир Мединский.

По его словам, производителям в первую очередь нужна прибыль, а не демонстрация политических взглядов. "Повторяю: к нам попадает готовый продукт, никакого отношения к его созданию госорганы не имеют", - отметил министр, сообщает ТАСС.

Ранее прокатчик картины - компания "Централ Партнершип" сообщала, что сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков были удалены соответствии с российским законодательством.

Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Фильм рассказывает об основных этапах жизни музыканта.