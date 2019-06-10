Британские власти могут купить дом Скрипаля

Дом, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в британском городе Солсбери, может быть приобретен местными властями.

Директор по развитию и инвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем подтвердил, что ведутся переговоры с представителями экс-сотрудника ГРУ. По словам чиновника, если здание будет куплено, совет позаботится о том, чтобы оно продолжало использоваться в качестве жилого.

Прежние соседи Скрипаля опасались, что частные владельцы превратят дом в музей или будут сдавать в аренду, счообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, звонил своей племяннице Виктории в России.

Второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.

"Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться - абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго!" - сказал Скрипаль. Он добавил, что у него и Юлии все в порядке.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.