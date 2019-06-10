Россияне дадут имя новой планете

Жители России могут присвоить имя планете HAT-P-3b, расположенной в 450 световых годах от Земли в созвездии Большой Медведицы.

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса на выбор наименований для недавно открытых экзопланет. В нем примут участие жители ста стран мира, каждая из которых назовет "свою" планету. С выбором должны определиться в ноябре 2019 года, а в декабре, как ожидается, будут известны итоги конкурса.

Планета, которую предстоит назвать россиянам, была открыта в 2007 году. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды, из-за чего ее атмосфера разогревается до невероятно высоких температур. Продолжительность "года" на HAT-P-3b — три неполных дня, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в 2017 году ученые нашли по соседству от Солнца пригодную для жизни планету. Она находится всего в 11 световых годах - у тихой и уютной звезды. Об открытии экзопланеты Ross 128 объявила большая группа европейских астрономов, работавшая под руководством доктора Ксавье Бонфилcа из Университета Гренобля. Специалисты искали ее 12 лет, наблюдая за звездой Ross 128 красным карликом в созвездии Девы. Ученые считали, что рядом с ней есть хотя бы одна планета. Как выяснилась, они были правы - эта планета похожа на Землю.

По словам астрономов, температура на обнаруженной планете колеблется в пределах от минус 60 градусов Цельсия до плюс 20.