В России введут четырехдневную рабочую неделю

Как сообщил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов, это произойдет благодаря использованию современных технологий. Однако, по словам экспертов, пока что экономика России не готова к такой реформе.

"…Информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей", — сказал зампред Банка России.

К 2030 году — то есть к тому моменту, когда, по словам Швецова, Россия будет готова к четырехдневке — численность трудоспособного населения в стране сократится на 10% и составит 89 млн человек. Кроме того, как сообщил управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко, в 2021–2022 годах Россию ожидает серьезный экономический кризис, сообщает телеканал "360".

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

По его мнению, это позволило бы повысить КПД населения, который становится "нулевым" из-за депрессии в "тёмное время года".

"А так будет КПД полностью, 100-процентный", — сообщил народный избранник.

При этом Милонов отметил, что данную идею необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, "чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности".