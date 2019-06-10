07 Октября 2020
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Общество В России
отопительный сезон трубы горячая вода (2013) | Фото:

В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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"Лукавить не буду — в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет" — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По его словам, причина в том, что износ жилищно-коммунального комплекса в стране составляет более 60%. "К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне-зимний период", - отметил глава ведомства, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.

"Первый кит – это ежегодный гарантированный рост прибыли управляющих компаний, обеспеченный государством. Второй кит – это удивительно гибкая схема оплаты отопления. И, наконец, третий кит – платеж за капитальный ремонт. С такими "тремя китами" коммунальщики никогда не останутся без куска хлеба с маслом. А может, и с икрой. Нам же остается надеяться на то, чтобы в недрах экономического блока правительства не родился четвертый кит. Очертания которого пока смутно, но уже начинают проступать", – писали СМИ.

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В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

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Теги: горячая вода, ЖКХ, Минстрой



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