В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.

"Лукавить не буду — в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет" — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По его словам, причина в том, что износ жилищно-коммунального комплекса в стране составляет более 60%. "К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне-зимний период", - отметил глава ведомства, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.

"Первый кит – это ежегодный гарантированный рост прибыли управляющих компаний, обеспеченный государством. Второй кит – это удивительно гибкая схема оплаты отопления. И, наконец, третий кит – платеж за капитальный ремонт. С такими "тремя китами" коммунальщики никогда не останутся без куска хлеба с маслом. А может, и с икрой. Нам же остается надеяться на то, чтобы в недрах экономического блока правительства не родился четвертый кит. Очертания которого пока смутно, но уже начинают проступать", – писали СМИ.