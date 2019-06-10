Роспотребнадзор проверит "Крот" после отравления Алибасова

В Роспотребнадзоре проверит маркировку средства для прочистки канализационных труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Как сообщили в ведомстве, "Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу", сообщает РИА "Новости".

Ранее PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин сообщил, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" не соответствует требованиям российского законодательства. По его словам, экспертиза была сделана в апреле центром "Судебный эксперт". Экспертизе предшествовал трагический инцидент: химическое средство по ошибке выпила женщина, перепутав "Крот" с напитком. Пострадавшая скончалась через 10 дней. По словам Горжанкина, родственники покойной, услышав об травлении продюсера, связались с его близкими, предоставили заключение экспертизы и рассказали о других подобных случаях.

Кроме того, ранее сообщалось, что супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился ее супруг, перепутав его с питьевым йогуртом.