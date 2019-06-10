Лепс прокомментировал отмену концерта "Машины времени" на Красной площади

Российский популярный исполнитель Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" на концерте по случаю Дня России на Красной площади.

Артист выразил сожаление, что коллектив не будет участвовать в мероприятии. "Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно", — сказал Лепс.

При этом артист заявил, что в решении организаторов мероприятия нет политических мотивов. "Музыка и политика — вещи разные. По крайней мере, для меня", — отметил Лепс. При этом он сказал, что выступит 12 июня на Красной площади, сообщает РИА "Новости".

Ранее лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Facebook сообщил об отмене выступления.

"Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину 12 июня - не увидите", - сообщил он, добавив, что "кто-то кому-то позвонил".

Исполнитель объяснил, как организаторы объяснили отмену концерта. По его словам, организаторы сообщили ему, что по-другому сверстали программу.